Приговор ГРУшникам Александрову и Ерофееву вступит в силу не ранее 25 мая - адвокат

Об этом адвокат российского спецназовца Ерофеева Оксана Соколовская написала в Facebook.

"В связи с тем, что до сегодняшнего дня копия приговора Голосеевского районного суда Киева относительно Ерофеева и Александрова не переведена на русский язык и не вручена осужденным, 30-й срок подачи апелляционной жалобы не начал свое исчисление. Есть мнение, что ранее 25.04.16 осужденные приговор не получат. Соответственно, приговор вступит в законную силу не ранее 25.05.16г", - заявила она.

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Как сообщал УНИАН, российские спецназовцы Александров и Ерофеев 18 апреля приговорены к 14 годам лишения свободы.