Приговор ГРУшникам Александрову и Ерофееву вступит в силу не ранее 25 мая - адвокат
16:37, 21 апреля 2016Общество
392 0
Приговор Голосеевского районного суда Киева относительно российских спецназовцев Александра Александрова и Евгения Ерофеева вступит в законную силу не ранее 25 мая 2016 года, поскольку копия данного приговора еще не переведена на русский язык и не вручена осужденным.
REUTERS
Об этом адвокат российского спецназовца Ерофеева Оксана Соколовская написала в Facebook.
"В связи с тем, что до сегодняшнего дня копия приговора Голосеевского районного суда Киева относительно Ерофеева и Александрова не переведена на русский язык и не вручена осужденным, 30-й срок подачи апелляционной жалобы не начал свое исчисление. Есть мнение, что ранее 25.04.16 осужденные приговор не получат. Соответственно, приговор вступит в законную силу не ранее 25.05.16г", - заявила она.
Читайте такжеВ России заявили о "политической воле" на обмен Савченко на ГРУшников
Как сообщал УНИАН, российские спецназовцы Александров и Ерофеев 18 апреля приговорены к 14 годам лишения свободы.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter