В России заявили о "политической воле" на обмен Савченко на ГРУшников

По ее словам, для этого у России "есть политическая воля", передает РИА Новости.

"Я не исключаю, что такой обмен, на Савченко или других граждан Украины, может состояться. На это нужна политическая воля, у России она есть", — заявила Матвиенко журналистам.

Читайте такжеПорошенко заявил, что Савченко согласилась прекратить голодовку Ранее верховный комиссар Совета Европы по правам человека Нильс Мужниекс выразил надежду, что обмен российских военных Александра Александрова и Евгения Ерофеева на украинскую летчицу Надежду Савченко состоится.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля Петренко проинформировал, что Министерство юстиции Украины получило обращение Савченко, в котором она просит начать процедуру возвращения ее в Украину.

Суд в России 22 марта приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов, которые незаконно находились на востоке Украины для информационного сопровождения российских боевиков.

В свою очередь российские спецназовцы Александр Александров и Евгений Ерофеев приговорены к 14 годам лишения свободы с конфискацией имущества.