Рада предоставила льготы пострадавшим от ядерных аварий и испытаний

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующий законопроект №3281 проголосовали 233 народных депутатов из 331, зарегистрированного в сессионном зале.

Законом определяется, что среди лиц, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, ядерных аварий и испытаний, в военных учениях с применением ядерного оружия, есть, в частности, и граждане, которые принимали непосредственное участие: в ликвидации других ядерных аварий и их последствий, в ядерных испытаниях, в военных учениях с применением ядерного оружия, сборке ядерных зарядов и осуществляли на них регламентные работы; граждане, которые пострадали от радиоактивного облучения в результате любой аварии, нарушения правил эксплуатации оборудования с радиоактивным веществом, нарушения правил хранения и захоронения радиоактивных веществ, случившихся не по вине пострадавших.

Раздел о социальной защите пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, общих компенсациях и льготах законом распространяется и на пострадавших от ядерных аварий и испытаний, в военных учениях с применением ядерного оружия.

Кроме того, в частности, льготы, предусмотренные пунктами 5, 7, 8, 11, 12, 20, 23 и 27 статьи о компенсациях и льготах гражданам, отнесенным к категории 1, предоставляются женам (мужьям), если они не вступили в брак вторично, умерших граждан, смерть которых связана с участием в ликвидации других ядерных аварий, в ядерных испытаниях, в военных учениях с применением ядерного оружия, сборке ядерных зарядов и осуществлении на них регламентных работ. Женам (мужьям) указанной категории умерших граждан выдается удостоверение в порядке, установленном Кабинетом министров Украины.

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Также устанавливается, что единовременная компенсация выплачивается участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, которые стали инвалидами в результате Чернобыльской катастрофы, участникам ликвидации других ядерных аварий, ядерных испытаний и военных учений с применением ядерного оружия, сборке ядерных зарядов и осуществления на них регламентных работ, которые стали инвалидами в результате соответствующих ядерных аварий и испытаний, военных учений с применением ядерного оружия, сборке ядерных зарядов и осуществления на них регламентных работ, женам (мужьям), если они не вступили в брак вторично, умерших граждан, смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой, с участием в ликвидации других ядерных аварий, в ядерных испытаниях, в военных учениях с применением ядерного оружия, сборкой ядерных зарядов и осуществлением на них регламентных работ, семьям, потерявшим кормильца, и родителям умершего из числа лиц, отнесенных к участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС и смерть которых связана с Чернобыльской катастрофой, детям-инвалидам, инвалидность которых связана с Чернобыльской катастрофой.

Ежегодная помощь на оздоровление выплачивается гражданам, пострадавшим в результате Чернобыльской катастрофы, участвовавшим в ликвидации других ядерных аварий, в ядерных испытаниях, в военных учениях с применением ядерного оружия, сборке ядерных зарядов и осуществлении на них регламентных работ и пострадавшим при других обстоятельствах от радиационного облучения не по собственной вине, отнесенным к категории 1, участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, других ядерных аварий, которые принимали участие в ядерных испытаниях, в военных учениях с применением ядерного оружия, в сборке ядерных зарядов и совершали на них регламентные работы, и пострадавшим при других обстоятельствах от радиационного облучения не по собственной вине, отнесенных к категории 2 или 3, детям-инвалидам, инвалидность которых связана с Чернобыльской катастрофой.

Как отмечается в пояснительной записке, для реализации закона потребуется расходов из Государственного бюджета Украины в сумме около 6 993,0 тыс. грн в год. По состоянию на 1 июля 2015 года общая численность лиц, на которых будут распространяться льготы и компенсации, – 4186 человек. Из них жен (мужей) умерших граждан – 855, I категории (инвалиды) – 708 человек, участников ядерных аварий, ядерных испытаний и военных учений с применением ядерного оружия: II категории – 1667 человек, III категории – 956 человек.

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