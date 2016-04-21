В Киеве стартовал VI Международный фестиваль "Книжный Арсенал" (фоторепортаж)

13:42, 21 апреля 2016
Общество
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В Киеве на территории "Мыстецького арсенала" вчера, 20 апреля, стартовал уже шестой Международный фестиваль "Книжный Арсенал".

VI Міжнародний фестиваль

Как отмечают организаторы, миссия "Книжного Арсенала" - содействовать развитию украинской литературно-художественной среды и книжного рынка путем международного обмена и распространения лучших мировых практик. В центре внимания фестиваля - культурная модернизация, самообразование и популяризация чтения. "Книжный Арсенал" рассматривает книгу не только как интеллектуальный продукт и атрибут современного стиля жизни, но и как сферу для инноваций, активно взаимодействует с другими креативными индустриями.

VI Международный фестиваль ''Книжный Арсенал'' стартовал в ''Мыстецьком Арсенале''
VI Международный фестиваль "Книжный Арсенал" стартовал в "Мыстецьком Арсенале" /  © УНИАН
VI Международный фестиваль ''Книжный Арсенал'' в Киеве
VI Международный фестиваль "Книжный Арсенал" в Киеве /  © УНИАН
В рамках фестиваля можно увидеть книги на любой вкус
В рамках фестиваля можно увидеть книги на любой вкус /  © УНИАН
Фестиваль обещает много интересного как для взрослых, так и для детей
Фестиваль обещает много интересного как для взрослых, так и для детей /  © УНИАН
Работает немалая секция для самых маленьких читателей
Работает немалая секция для самых маленьких читателей /  © УНИАН
Маленькие читатели на ''Книжном Арсенале''
Маленькие читатели на "Книжном Арсенале" /  © УНИАН
Все локации тематически оформлены
Все локации тематически оформлены  /  © УНИАН
Фестиваль активно взаимодействует с другими креативными индустриями
Фестиваль активно взаимодействует с другими креативными индустриями /  © УНИАН
Фестиваль продлится до 24 апреля включительно
Фестиваль продлится до 24 апреля включительно /  © УНИАН
Посетители рассматривают книги во время открытия VI Международного фестиваля ''Книжный Арсенал''
Посетители рассматривают книги во время открытия VI Международного фестиваля "Книжный Арсенал" /  © УНИАН
Посетители рассматривают книги во время ''Книжного Арсенала''
Посетители рассматривают книги во время "Книжного Арсенала" /  © УНИАН
Посетители рассматривают книги во время ''Книжного Арсенала''
Посетители рассматривают книги во время "Книжного Арсенала" /  © УНИАН
В этом году ''Книжный Арсенал'' презентует расширенную международную секцию ярмарки и сцена ''Кафе Европа''
В этом году "Книжный Арсенал" презентует расширенную международную секцию ярмарки и сцена "Кафе Европа" /  © УНИАН
Впервые представлен коллективный стенд немецких издательств
Впервые представлен коллективный стенд немецких издательств /  © УНИАН
Запланирована специальная программа в партнерстве с Франкфуртской книжной ярмаркой
Запланирована специальная программа в партнерстве с Франкфуртской книжной ярмаркой /  © УНИАН
Фестиваль привлекает самую разнообразную публику
Фестиваль привлекает самую разнообразную публику /  © УНИАН
Посетители рассматривают книги во время ''Книжного Арсенала''
Посетители рассматривают книги во время "Книжного Арсенала" /  © УНИАН
Немало внимания будет уделено украинской книге
Немало внимания будет уделено украинской книге /  © УНИАН
На фестивале также представлен старинный ''Кобзарь''
На фестивале также представлен старинный "Кобзарь" /  © УНИАН
Ряд авторов лично представят свои произведения
Ряд авторов лично представят свои произведения /  © УНИАН
Все локации тематически оформлены
Все локации тематически оформлены  /  © УНИАН
Книги на ''Книжном Арсенале''
Книги на "Книжном Арсенале" /  © УНИАН
Книги на ''Книжном Арсенале''
Книги на "Книжном Арсенале" /  © УНИАН
Миссия ''Книжного Арсенала'' - содействовать развитию украинской литературно-художественной среды
Миссия "Книжного Арсенала" - содействовать развитию украинской литературно-художественной среды /  © УНИАН
Посетители рассматривают книги во время ''Книжного Арсенала''
Посетители рассматривают книги во время "Книжного Арсенала" /  © УНИАН
''Книжный Арсенал'' обещает насыщенную программу
"Книжный Арсенал" обещает насыщенную программу /  © УНИАН
Кроме книг посетителям предлагают много чего интересного
Кроме книг посетителям предлагают много чего интересного /  © УНИАН

В 2016 году "Книжный Арсенал", кроме немалого количества отечественной литературы, презентует расширенную международную секцию ярмарки и сцену "Кафе Европа". В частности, впервые будет представлен коллективный стенд немецких издательств и специальная программа в партнерстве с Франкфуртской книжной ярмаркой при поддержке Министерства иностранных дел Германии и Гете-Института в Украине.

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В программе фестиваля запланировано участие известных писателей, философов, литературных деятелей и художников из более чем 10 стран. В частности на Книжный Арсенал приедут такие выдающиеся авторы, как Этгар Керет (Израиль, книга "Вдруг стук в дверь", Фолио), Зигмунт Милошевский (Польша, книга "Гнев", Урбино), Томас Главинич (Австрия, книга "Жизнь желаний", Книги XXI), Игнасий Карпович (Польша, роман "Сонька", Комора), Каталин Дориан Флореску (Швейцария, роман "Якоб решает любить", Книги-ХХІ), Карола Ханссон (Швеция, роман "Штайнгоф", Комора), интеллектуалы Мишель Онфре (Франция, книга “Сила жизни. Гедонистический манифест", Ника-центр) и Ларс Свендсен (Норвегия, “Философия Свободы", Издательство Анетты Антоненко), Райнер Кунце (Германия, Книги XXI), Бернд Шухтер (Австрия, Книги XXI), Свенья Ляйбер (Германия), Манана Менабде (Грузия, роман "А время шло", Издательство Анетты Антоненко) и другие.

Фестиваль продлится до 24 апреля включительно, ежедневно с 10:00 до 20:00. Также 23 апреля состоится Ночь "Книжного арсенала" с 20:00 до 24:00.

Разовый входной билет на "Книжный Арсенал" стоит 50 гривен, льготный – 20 гривен. Также можно купить абонемент на все дни по 150 гривен.

Как сообщал УНИАН, 22-24 апреля в Тернополе состоится Фестиваль электронной музыки "Гамселить".

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