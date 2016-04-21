В Киеве стартовал VI Международный фестиваль "Книжный Арсенал" (фоторепортаж)

Как отмечают организаторы, миссия "Книжного Арсенала" - содействовать развитию украинской литературно-художественной среды и книжного рынка путем международного обмена и распространения лучших мировых практик. В центре внимания фестиваля - культурная модернизация, самообразование и популяризация чтения. "Книжный Арсенал" рассматривает книгу не только как интеллектуальный продукт и атрибут современного стиля жизни, но и как сферу для инноваций, активно взаимодействует с другими креативными индустриями.

В 2016 году "Книжный Арсенал", кроме немалого количества отечественной литературы, презентует расширенную международную секцию ярмарки и сцену "Кафе Европа". В частности, впервые будет представлен коллективный стенд немецких издательств и специальная программа в партнерстве с Франкфуртской книжной ярмаркой при поддержке Министерства иностранных дел Германии и Гете-Института в Украине.

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В программе фестиваля запланировано участие известных писателей, философов, литературных деятелей и художников из более чем 10 стран. В частности на Книжный Арсенал приедут такие выдающиеся авторы, как Этгар Керет (Израиль, книга "Вдруг стук в дверь", Фолио), Зигмунт Милошевский (Польша, книга "Гнев", Урбино), Томас Главинич (Австрия, книга "Жизнь желаний", Книги XXI), Игнасий Карпович (Польша, роман "Сонька", Комора), Каталин Дориан Флореску (Швейцария, роман "Якоб решает любить", Книги-ХХІ), Карола Ханссон (Швеция, роман "Штайнгоф", Комора), интеллектуалы Мишель Онфре (Франция, книга “Сила жизни. Гедонистический манифест", Ника-центр) и Ларс Свендсен (Норвегия, “Философия Свободы", Издательство Анетты Антоненко), Райнер Кунце (Германия, Книги XXI), Бернд Шухтер (Австрия, Книги XXI), Свенья Ляйбер (Германия), Манана Менабде (Грузия, роман "А время шло", Издательство Анетты Антоненко) и другие.

Фестиваль продлится до 24 апреля включительно, ежедневно с 10:00 до 20:00. Также 23 апреля состоится Ночь "Книжного арсенала" с 20:00 до 24:00.

Разовый входной билет на "Книжный Арсенал" стоит 50 гривен, льготный – 20 гривен. Также можно купить абонемент на все дни по 150 гривен.

Как сообщал УНИАН, 22-24 апреля в Тернополе состоится Фестиваль электронной музыки "Гамселить".