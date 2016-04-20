На Одесчине задержан местный житель со "стреляющей ручкой"
21:37, 20 апреля 2016Общество
1801 0
В Кодымском районе Одесской области задержан местный житель со «стреляющей ручкой».
Изъятое оружие направлено на экспертизу / УНИАН
Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, полицейские 19 апреля разоблачили жителя села Шершенцы, 1961 года рождения.
Читайте такжеВ Ривне появилась патрульная полиция
«У мужчины обнаружено и изъято стреляющее устройство по типу «стреляющей ручки», имеющего признаки короткоствольного замаскированного огнестрельного оружия калибра 5,6 мм», - сказали в отделе.
Изъятое оружие направлено на экспертизу. Ведутся соответствующие следственные мероприятия.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter