На Одесчине задержан местный житель со "стреляющей ручкой"

В Кодымском районе Одесской области задержан местный житель со «стреляющей ручкой».

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области, полицейские 19 апреля разоблачили жителя села Шершенцы, 1961 года рождения. Читайте такжеВ Ривне появилась патрульная полиция «У мужчины обнаружено и изъято стреляющее устройство по типу «стреляющей ручки», имеющего признаки короткоствольного замаскированного огнестрельного оружия калибра 5,6 мм», - сказали в отделе. Изъятое оружие направлено на экспертизу. Ведутся соответствующие следственные мероприятия.

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