Украинские журналисты призвали российских способствовать прекращению произвола против крымских коллег

Об этом говорится в переданном агентству УНИАН обращении НСЖУ и НМПУ.

"Уважаемые российские коллеги! Просим вас подключить ваших юристов и активистов Союза журналистов России для получения информации и защиты наших коллег в Крыму. Обращаемся к вам с просьбой поспособствовать прекращению репрессий в Крыму по отношении к журналистам", - сказано в нем.

Авторы обращения информируют своих российских коллег, что 19 апреля стало известно, что ФСБ России провела обыски и увезла на допрос трех крымских журналистов - бывшего сотрудника газеты "День", ныне пенсионера Николая Семену, бывшего внештатного фотокорреспондента этой газеты Леньяру Абибулаеву и Руслану Люманову.

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"Просим вас вмешаться и потребовать от властей отказаться от силовых методов давления на журналистов, обеспечить им право на свободное выражение их взглядов, даже если это взгляды не нравятся политическому истеблишменту", - призывают авторы письма.

НМПУ и НСЖУ совместно с Союзом журналистов РФ в рамках объединенного проекта при содействии ОБСЕ неоднократно обнародовали совместные заявления о приостановлении репрессий в отношении журналистов в зоне антитеррористической операции и в Крыму, а также призвали к освобождению из плена представителей СМИ.

В частности, было обнародовано совместное заявление с призывом освободить пленную луганскую журналистку Марию Варфоломееву, а журналистские организации решительно осуждали использование журналистских смертей как элементов пропаганды.