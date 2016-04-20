Столкновения на скандальной стройке на Позняках набирают обороты (фоторепортаж)

Как передает корреспондент УНИАН, молодые люди спортивной наружности с утра собрались возле озера, пытаясь подвезти технику. В результате сегодняшних столкновений титушек с противниками застройки уже пострадали, как минимум, две женщины.

При этом активисты обвиняют правоохранителей, прибывших на место столкновений, в бездействии. Более того, правоохранители даже начали помогать титушкам поставить снесенный активистами забор.

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Отметим, конфликт на месте строительства разворачивается уже давно. Компания "Жилинвестстрой-УКБ" планирует построить многоэтажку на углу улиц Тепловозная и Здолбуновская. Участок был передан Киевсоветом 26 декабря 2014 года.

Застройщик начал засыпать песком водоем, однако, по словам защитников участка, водоем - это озеро, а власти Киева и застройщик утверждают, со ссылкой на Институт генплана Киева, об отсутствии водоема на этом участке.

Новый виток противостояния начался 19 апреля, когда на место скандальной стройки завезли титушек. В результате между активистами и титушками произошла драка. Вчера же директора стройки задержали за хулиганство.