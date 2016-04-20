Столкновения на скандальной стройке на Позняках набирают обороты (фоторепортаж)

12:24, 20 апреля 2016
Общество
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В Киеве 20 апреля продолжились столкновения на месте скандальной застройке на Здолбуновской (Позняки). 

20 апреля возобновились столкновения на скандальной стройке на Позняках / фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, молодые люди спортивной наружности с утра собрались возле озера, пытаясь подвезти технику. В результате сегодняшних столкновений титушек с противниками застройки уже пострадали, как минимум, две женщины.

При этом активисты обвиняют правоохранителей, прибывших на место столкновений, в бездействии. Более того, правоохранители даже начали помогать титушкам поставить снесенный активистами забор.

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Отметим, конфликт на месте строительства разворачивается уже давно. Компания "Жилинвестстрой-УКБ" планирует построить многоэтажку на углу улиц Тепловозная и Здолбуновская. Участок был передан Киевсоветом 26 декабря 2014 года.

Застройщик начал засыпать песком водоем, однако, по словам защитников участка, водоем - это озеро, а власти Киева и застройщик утверждают, со ссылкой на Институт генплана Киева, об отсутствии водоема на этом участке.

Новый виток противостояния начался 19 апреля, когда на место скандальной стройки завезли титушек. В результате между активистами и титушками произошла драка. Вчера же директора стройки задержали за хулиганство.

Титушки подвезли технику на место застройки
Титушки подвезли технику на место застройки /  © УНИАН
20 апреля возобновились столкновения на скандальной стройке на Позняках
20 апреля возобновились столкновения на скандальной стройке на Позняках /  © УНИАН
Противники застройки обвиняют правоохранителей в бездействии
Противники застройки обвиняют правоохранителей в бездействии /  © УНИАН
В ходе сегодняшних столкновений пострадали минимум две женщины
В ходе сегодняшних столкновений пострадали минимум две женщины /  © УНИАН
Пострадавшим понадобилось оказание медицинской помощи
Пострадавшим понадобилось оказание медицинской помощи /  © УНИАН
Автобусы правоохранителей возле застройки
Автобусы правоохранителей возле застройки /  © УНИАН
Возле автобусов правоохранителей переодеваются титушки
Возле автобусов правоохранителей переодеваются титушки /  © УНИАН
Полиция на месте столкновений
Полиция на месте столкновений /  © УНИАН
Титушки разбирают забор на скандальной стройке
Титушки разбирают забор на скандальной стройке /  © УНИАН
Сломанный забор на месте стройки
Сломанный забор на месте стройки /  © УНИАН
Столкновения титушек с активистами
Столкновения титушек с активистами /  © УНИАН
Столкновения между титушками и активистами
Столкновения между титушками и активистами /  © УНИАН
Правоохранители ограждают титушек
Правоохранители ограждают титушек /  © УНИАН
Активная фаза столкновений
Активная фаза столкновений /  © УНИАН
В ход пошли огнетушители
В ход пошли огнетушители /  © УНИАН
Озера Утиное, из-за которого происходят столкновения
Озера Утиное, из-за которого происходят столкновения /  © УНИАН
Частично застройщик уже засыпал озеро
Частично застройщик уже засыпал озеро /  © УНИАН
Очевидно, в озере даже водится рыба
Очевидно, в озере даже водится рыба /  © УНИАН
Так выглядит озеро Утиное сверху
Так выглядит озеро Утиное сверху /  © УНИАН

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