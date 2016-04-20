Украина улучшила позиции в рейтинге свободы прессы - "Репортеры без границ"

Об этом говорится в обнародованном Всемирном индексе свободы прессы журналистской правозащитной группы "Репортеры без границ". Как передает радио "Свобода", по данным исследователей, государственные органы усилили ограничения для работы журналистов в Турции, Польше, Таджикистане и Египте. Независимые СМИ также чаще, чем раньше, подвергаются давлению "религиозных идеологий" и "масштабных пропагандистских машин".

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"Во всем мире "олигархи" скупают средства массовой информации и осуществляют давление, которое сочетается с давлением правительственным", - отмечает базирующаяся в Париже правозащитная группа.

Рейтинг Украины повысился сразу на 22 пункта, и теперь она занимает 107-е место. Правозащитники связывают это с заметным уменьшением насилия против журналистов. В то же время в докладе подчеркивается, что Украина по-прежнему страдает от чрезмерного влияния олигархов и информационной войны с Россией.

В свою очередь Россия улучшила свой рейтинг только на 4 пункта и занимает теперь 148-е место из 180. В докладе подчеркивается, что на самом деле преследование журналистов, которые критикуют власти в России только усилилось и негативно влияет на ситуацию со свободой СМИ.

"Репортеры без границ" отмечают, что в РФ целый ряд иностранных издательств были вынуждены продать свои акции российским СМИ, под давлением находятся неправительственные организации, выступающие за свободу прессы. Москва также все более беззастенчиво пытается оказать влияние на освещение событий за границей.

Среди постсоветских стран наиболее свободно себя журналисты чувствуют в Эстонии - 14-е место в списке.

В США, по мнению "Репортеров без границ", "удовлетворительная ситуация" - 41-е место в индексе свободы прессы.

Среди стран, где свободу прессы уважают больше всего, "Репортеры без границ" назвали Финляндию, Нидерланды, Норвегию, Данию и Новую Зеландию.

Внизу этого списка расположились страны с самыми большими препятствиями для работы журналистов - Китай, Сирия, Туркменистан, Северная Корея и Эритрея. Среди стран, которые продемонстрировали самый большой с 2015 года регресс, фигурирует Таджикистан, где, по мнению правозащитников, президент Эмомали Рахмон использовал борьбу с терроризмом для преследования инакомыслия.