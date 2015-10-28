"Репортеры без границ": исламисты казнили 13 журналистов в Мосуле

В отчете "Репортеров без границ", подготовленном совместно с иранскими наблюдателями за свободой СМИ, говорится, что судьба еще примерно 10 из 48 медиаработников, которых похитили в Мосуле на протяжении последних 16 месяцев, остается неизвестной, передает радио "Свобода".

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Правозащитники называют Мосул "смертельной ловушкой для журналистов". По их информации, на протяжении последних месяцев этот второй по величине город в Ираке, покинули около 60 журналистов. "Некоторые из них, кто не вернулся, заплатили за эту ошибку жизнью", – говорится в отчете.

"Репортеры без границ" отмечают, что независимая деятельность СМИ в Мосуле не существует.

Напомним, боевики "Исламского государства" захватили Мосул в июне 2014 года. После этого они взяли под контроль теле - и радиостанции в городе, отрезав его от доступа к любой информации.