СБУ похвасталась "урожаем" нецензурщины со своей фейковой страницы для вопросов к Захарченко

Об этом сообщила на своей странице пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

"СБУ приятно порадовала инициатива пиар-асов Александра Захарченко провести онлайн-конференцию с жителями Харьковщины. Для человека, который пытается контролировать лишь несколько улиц в Донецке, потуги выйти на уровень межрайонной политики – это действительно поступок", - написала она.

По ее словам, механизм проведения такой конференции "простой, как совковая лопата: все распланировано заблаговременно - от количества благодарных отзывов от ценителей "гения новороссийской политики" до прямых призывов въехать на танке в Харьков".

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"Служба безопасности решила помочь Захарченко пообщаться с харьковчанами... Поэтому мы создали зеркало страницы онлайн-конференции и направили ее всем администраторам пророссийских и нейтрально настроенных групп в социальных сетях. Таким образом, мы максимально охватили сторонников "русского мира", которые активно пользуются Интернет-ресурсами. Скажу честно. Результаты нас поразили", - отметила Гитлянская.

По ее словам, СБУ получила около 3 тысяч вопросов и комментариев, авторы более 98% которых очень нецензурно отзываотся как о "ДНР"/"ЛНР", так и о самом Захарченко. "И это исключительно посетители пророссийских страниц и только из Харьковской области", - добавила она.

"Накануне завтрашнего бенефиса фюрера "Новороссии" мы предлагаем ему посмотреть, что же действительно думают о нем украинцы. А еще лучше – прийти к нам в гости вместе с Гиви, Моторолой и всей остальной стаей. Наручников хватит", - пригласила пресс-секретарь СБУ.

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