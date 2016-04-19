Суд над "бриллиантовыми" прокурорами снова затягивается - продолжат аж после майских праздников

Речь идет о бывшем замначальнике Главного следственного управления ГПУ Владимире Шапакине и бывшем заместителе прокурора Киевской области Александре Корнийце.

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Как передает корреспондент УНИАН, сторона обвинения предлагала суду сначала исследовать материалы дела, доказательства, допросить свидетелей, а затем обвиняемых.

В свою очередь сторона защиты предлагала первыми допросить обвиняемых, а затем свидетелей и изучить доказательства.

Суд, посовещавшись на месте, решил сначала допросить свидетелей, изучить доказательства, допросить свидетелей со стороны защиты, а затем обвиняемых.

В связи с тем, что на сегодняшнее судебное заседание свидетели не были вызваны, суд решил перенести заседание на 09.30 10 мая. В этот день предполагается допросить 4 свидетелей со стороны обвинения, среди которых народный депутат Вячеслав Константиновский.

Как сообщал УНИАН, бывшего заместителя прокурора Киевской области Корнийца и экс-первого заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Шапакина задержали 5 июля 2015 года за получение взятки в размере 3 млн 150 тыс. грн.

Также во время обысков у Шапакина было изъято $400 тыс., а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

Кроме того, был задержан предприниматель Валерий Гибаленко, которого подозревают в посредничестве при передаче взятки.

4 января Генеральная прокуратура передала производство в отношении так называемых "бриллиантовых" прокуроров в суд.