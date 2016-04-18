В Крыму начались учения оккупационной военной авиации
11:30, 18 апреля 2016Общество
1480 0
Учения оккупационной военной авиации и тренировки по высадке десанта стартовали в аннексированном Крыму.
REUTERS
"Сегодня вертолеты Ка-27 и Ми-8 из состава отдельного смешанного авиационного полка ЧФ в районах морского десантного полигона Опук и авиационного гарнизона Кача отрабатывают задачи по поиску подводных лодок условного противника, ведут поиск противодиверсионных сил и средств… ", — цитирует врио начальника отдела информационного обеспечения Черноморского флота капитана 2 ранга Николая Воскресенского РИА Новости.
Читайте такжеВ оккупированном Крыму российские военные отрабатывают условное уничтожение кораблей НАТО - разведка
По его словам, также проводится высадка воздушного десанта.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter