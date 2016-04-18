Создание Росгвардии перенесли из-за ассоциаций с украинской Нацгвардией - СМИ

Так, несколько источников в силовых структурах рассказали, что с российской реформой решили повременить в связи с событиями в Украине и ассоциациями с украинской Национальной гвардией, принимавшей участие в АТО на Донбассе, пишет Коммерсант со ссылкой на журнал "Власть".

Отмечается, что, по мнению экс-главы МВД РФ Анатолия Куликова, наведение баланса между силовыми ведомствами не является основной задачей реформы, а главное — "дать ответ на те задачи, которые появились в последние годы: теракты в Европе, запрещенное в России "Исламское государство", транснациональная преступность".

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Согласно сообщению, Росгвардия, у которой появятся полномочия покинуть территорию РФ, должна эффективно бороться с незаконным оборотом наркотиков, оружия на границе.

Как сообщал УНИАН, 5 апреля президент России Владимир Путин объявил о создании в РФ Национальной гвардии на базе Внутренних войск МВД.

При этом пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что создание Нацгвардии не связано с предстоящими выборами.

Военнослужащим Нацгвардии будет разрешено применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, и специальные средства для разгона демонстраций, а также оцеплять территорию.

Национальная гвардия РФ имеет право применять огнестрельное оружие без предупреждения, если промедление может стоить жизни военнослужащему или кому-либо из граждан поблизости. Также Нагцвардия в экстренных случаях, например, для отражения нападений или для освобождения заложников, может использовать водометы и бронемашины.

При проведении контртеррористической операции Нацгвардия РФ сможет ограничивать движение транспорта и пешеходов, изымать и использовать автомобили, задерживать граждан, нарушивших правила комендантского часа.

Нацгвардию возглавил бывший охранник президента РФ. Численность и дислокацию войск национальной гвардии определяет сам Путин.