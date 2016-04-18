СБУ изъяла янтаря на сумму более 7 миллионов гривен

Первую группу из пятерых старателей сотрудники спецслужбы задержали в одном из ривненских кафе, сообщает пресс-центр СБ Украины.

Злоумышленники подготовили к продаже сто четыре килограмма "солнечного камня", которое они оценили в более чем семь миллионов гривен. Среди них было выявлено несколько уникальных экземпляров крупных фракций весом более килограмма. Один из камней "весил" более чем на два килограмма.

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Следователями СБ Украины открыто уголовное производство по ст. 198 Уголовного кодекса Украины.

Вечером того же дня сотрудники СБУ при въезде в город Костополь остановили микроавтобус с четырьмя жителями Сарненского района Ривненщины. Во время осмотра авто правоохранители обнаружили одиннадцать килограммов янтаря. Камни стоимостью минимум в полмиллиона гривен дельцы везли на продажу.

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По обоим фактам продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности организаторов незаконной добычи и сбыта янтаря.

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