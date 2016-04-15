Во Львове в одном из самых густонаселенных районов прохожие обнаружили разлитую ртуть
09:54, 15 апреля 2016Общество
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Во Львове прохожие 14 апреля обнаружили возле жилых домов на улице Хуторовка разлитую ртуть площадью около одного квадратного метра.
Собранную металлическую ртуть передали для утилизации / kachestvo.ru
Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, работниками ГСЧС были проведены механический сбор ртути и демеркуризация места разлива. Собранную металлическую ртуть в количестве 430 граммов передали для утилизации.
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Правоохранители устанавливают происхождение металла, который появился на улице одного из самых густонаселенных микрорайонов города, и причастных к этому лиц.
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