В Санкт-Петербурге пройдет акция в поддержку украинских политзаключенных Сенцова, Кольченко и Афанасьева

Об этом сообщают организаторы на странице в Facebook.

Акция пройдет с 19:00 до 22:00, и будет включать написание писем политзаключенным и кинопоказ фильма «Пропавший без вести», основанного на реальной истории американского журналиста Чарльза Хормана, исчезнувшего в Чили после прихода к власти диктатора Аугусто Пиночета.

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«В российских тюрьмах вдали от дома продолжают сидеть Олег Сенцов, Александр Кольченко и Геннадий Афанасьев. И несмотря на недавнюю новость о подготовке документов на их экстрадицию, еще слишком рано говорить о том, что их вернут домой. Скорее, наоборот, в связи с последними новостями стоит не забывать о крымских политзаключенных, продолжать освещать информацию касаемо их дел, и оказывать им поддержку», - говорится в сообщении.

Во время акции будет доступна информация для желающих оказать материальную поддержку семьям и близким осужденных.

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Как сообщал УНИАН, украинского режиссера Сенцова и активиста Кольченко задержали сотрудники ФСБ в Крыму весной 2014 года. Их этапировали в Россию, где судили по сфабрикованному обвинению в организации терактов и поджогов офисов партий на полуострове. Оба вину не признали.

В декабре 2014 года в российской Генпрокуратуре РФ заявили, что Сенцов и Кольченко являются гражданами РФ, поскольку после аннексии полуострова они не высказывали желания сохранить другое гражданство.

Российский суд 25 августа 2015 года объявил приговор Сенцову и Кольченко, приговорив их к 20 и 10 годам заключения, соответственно.

Министерство юстиции Украины обратилось с запросом к России о передаче Сенцова и Кольченко как граждан Украины.

Позже стало известно, что Минюст РФ поручил подготовить документы для передачи Украине Сенцова, Кольценко и еще 2 политзаключенных.