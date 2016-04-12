В этом году ВСУ получат более 500 тепловизоров для разведки и наблюдения

Как сообщил корреспондент УНИАН, об этом сказал пресс-секретарь Министерства обороны Украины Алексей Чернобай на брифинге.

По его словам, государственные предприятия продолжают поставлять ВСУ новое и модернизированное вооружение и военную технику.

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«За минувшую неделю украинская армия получила 150 единиц современного стрелкового оружия. Всего, в соответствии с государственным оборонным заказом в этом году Вооруженным Силам Украины поставлено 280 единиц вооружения и военной техники и свыше 28 тысяч боеприпасов», - сказал Чернобай.

Военные представительства Минобороны с начала года проконтролировали качество ремонта, производства и приняли продукцию оборонного назначения на общую сумму около 750 млн грн, а для других силовых структур - почти 947 млн грн.

За предоставление указанных услуг в специальный фонд Минобороны перечислено 2 млн 287 тыс. грн.