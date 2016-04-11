Следствие установило всех причастных к покушениям на главного эксперта по делу MH17 - Матиос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Матиос сообщил сегодня на брифинге.

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"Весь аппарат следователей Главной военной прокуратуры, уголовный розыск Национальной полиции, и в частности отдельная группа Службы управления "К" (СБУ), сегодня провели на территории нескольких городов оперативно-следственные действия, обыски, по результатам которых задержан непосредственный исполнитель, обоснованно подозреваемый в совершении покушения на умышленное убийство директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Рувина Александра Григорьевича", - заявил Матиос.

В то же время, сообщил Матиос, в данный момент проводятся обыски у других лиц, которые имеют отношение к указанному преступлению, и получение доказательств об их причастности является вопросом короткого времени.

"Но все лица установлены", - заявил Матиос.

Как сообщал УНИАН, в Киеве 18 ноября 2015 года было совершено нападение на директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Александра Рувина, главного судебного эксперта по расследованию авиакатастроф МН17, ИЛ-76 и событий в Иловайске.

По информации пресс-службы Нацполиции в Киеве, инцидент произошел 18 ноября вечером на Оболони. Правоохранители, которые выехали по вызову, со слов очевидцев, установили: мужчина приехал домой на автомобиле. Как только он вышел из автомобиля, к нему подбежал неизвестный и произвел три выстрела из неустановленного оружия. Когда потерпевший упал, нападавший скрылся с места происшествия.

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По указанному факту открыто уголовное производство по ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.