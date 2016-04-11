Заказ на убийство главного эксперта в деле MH17 поступил из-за границы - Матиос

Об этом сообщил заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос сегодня на брифинге, передает корреспондент УНИАН.

«Полученные в уголовном производстве доказательства свидетельствуют, что это преступление совершено по заказу неустановленных в настоящее время следствием лиц с целью прекращения или отстранения от проведения экспертного исследования и возглавления группы экспертов от Украины в расследовании авиакатастрофы пассажирского самолета Боинг-777 Малазийских авиалиний, который совершал авиарейс MH17 по маршруту Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), и был сбит террористами», - заявил Матиос.

В связи с этим главный военный прокурор отметил, что «покушение на убийство выполнено криминальными элементами из состава организованной преступной группировки с разветвленными и мощными связями в уголовной среде среди так называемых «воров в законе».

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Также, по его словам, указанная «преступная группировка, которая включает в свой состав криминальные элементы - выходцев из Крыма и Донецкого региона, имеет, и это подтверждено следствием, тесные связи с уголовной средой Российской Федерации».

При этом Матиос отметил, что по одной из версий следствия, «в связи с получением данных о неоднократных телефонных соединениях с сопредельными государствами, именно из-за пределов нашей страны был получен заказ на совершение указанного преступления».

Как сообщал УНИАН, в Киеве 18 ноября 2015 года совершено нападение на директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Александра Рувина, главного судебного эксперта по расследованию авиакатастроф МН17, ИЛ-76 и событий в Иловайске.

По информации пресс-службы ГУ Национальной полиции Украины в городе Киеве, инцидент произошел 18 ноября вечером на Оболони. Правоохранители, которые выехали по вызову, по словам очевидцев, установили: мужчина приехал домой на автомобиле. Как только он вышел из автомобиля, к нему подбежал неизвестный и произвел три выстрела из неустановленного оружия. Когда потерпевший упал, нападавший скрылся с места происшествия.

По указанному факту открыто уголовное производство по ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.