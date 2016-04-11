Савченко может лечь в больницу

Об этом заявила в Facebook сестра летчицы Вера Савченко.

«Консулы только что посетили Надю. Ее прокапали (прокапали с ее согласия). Скоро, наверное, ляжет в больницу. Приняла душ. Сегодня будет у Нади медосмотр», – написала Вера.

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По словам адвоката украинки Ильи Новикова, в Москве засуетились и прислали прямо на выходных нормальных врачей.

«В Москве засуетились и прислали прямо на выходных нормальных врачей. Для этого Надежде надо было держать сухую голодовку 5 суток. Она согласилась на капельницу, ей дали 800 мг физраствора. Красная черта отодвинулась на несколько дней. Игра нервов, внутри тюрьмы и снаружи», - написал защитник в Facebook.

Как сообщал УНИАН, 22 марта Донецкий городской суд Ростовской области (РФ) приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство двух российских журналистов.

После оглашения приговора Савченко заявила, что не будет подавать апелляцию, и с 6 апреля возобновила сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину.