Силовики задержали подозреваемого в совершении покушения на главного эксперта в деле МН17

Как сообщает Управление по связям с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины, "киллера задержали".

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Отмечается, что подробнее об этом в понедельник на брифинге в 16:00 расскажет заместитель генпрокурора, главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Как сообщал УНИАН, В Киеве 18 ноября 2015 года совершено нападение на директора Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) Александра Рувина, главного судебного эксперта по расследованию авиакатастроф МН17, ИЛ-76 и событий в Иловайске.

По информации пресс-службы ГУ Национальной полиции Украины в городе Киеве, инцидент произошел 18 ноября вечером на Оболони. Правоохранители, которые выехали по вызову, со слов очевидцев, установили: мужчина приехал домой на автомобиле. Как только он вышел из автомобиля, к нему подбежал неизвестный и произвел три выстрела из неустановленного оружия. Когда потерпевший упал, нападавший скрылся с места происшествия.

По указанному факту открыто уголовное производство по ст. 15 ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, следствие, проведенное Советом безопасности Нидерландов, пришло к выводам, что рейс МН17 был сбит в воздухе над восточной Украиной ракетой "Бук".

Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области.

Погибли 298 человек, которые были на борту. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.