Три пункта пропуска на Луганщине будут работать круглосуточно

Об этом на своей странице в Facebook написал начальник ГУНП в Луганской области Юрий Покиньборода.

"Был у командующего и убедил его (по многочисленным просьбам жителей области) сделать три блок-поста круглосуточными", - сообщил он.

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Начальник ГУНП в Луганской области подчеркнул, что теперь через пункты пропуска "Кременная, мост на Рубежное, мост на Лисичанск" можно ездить круглосуточно, выразив надежду, что "это не повлечет негативных последствий".

Напомним, 8 апреля на Луганщине из-за обстрела боевиков были закрыты все пункты пропуска.