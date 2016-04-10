Три пункта пропуска на Луганщине будут работать круглосуточно
08:17, 10 апреля 2016Общество
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Пункты пропуска в Кременной, на мостах к Рубежному и Лисичанску, что на Луганщине, будуть работать круглосуточно.
Теперь через пункты пропуска можно ездить круглосуточно / фото evromaidan2014.com
Об этом на своей странице в Facebook написал начальник ГУНП в Луганской области Юрий Покиньборода.
"Был у командующего и убедил его (по многочисленным просьбам жителей области) сделать три блок-поста круглосуточными", - сообщил он.
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Начальник ГУНП в Луганской области подчеркнул, что теперь через пункты пропуска "Кременная, мост на Рубежное, мост на Лисичанск" можно ездить круглосуточно, выразив надежду, что "это не повлечет негативных последствий".
Напомним, 8 апреля на Луганщине из-за обстрела боевиков были закрыты все пункты пропуска.
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