На Луганщине из-за обстрелов закрыты все пункты пропуска

Об этом говорится в сообщении на сайте главы Луганской областной военно-гражданской администрации Георгия Туки.

"Постоянные провокационные действия террористов, незатухающие обстрелы, ложь во время проведения Минских переговоров и пренебрежение своими собственными обещаниями сделали свое дело. Терпение лопнуло! С 08 апреля 2016 года КПВВ в Станице Луганской прекращает свою работу на неопределенный период", - говорится в сообщении.

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Вчера в штабе АТО предупредили, что с 8 апреля КПВВ «Станица Луганская» будет закрыт.

"Уже неделю не прекращаются обстрелы боевиками района вблизи КПВВ «Станица Луганская». С целью сохранения жизни и здоровья гражданского населения, которое пересекает этот пункт пропуска, командованием штаба АТО на территории Донецкой и Луганской областей принято решение с завтрашнего дня, 8 апреля, временно закрыть КПВВ «Станица Луганская»", - говорится в сообщении.

Контрольный пункт въезда-выезда «Станица Луганская» будет открыт как только боевики закончат провокационные обстрелы и обстановка стабилизируется.

Напомним, на днях в результате обстрела боевиками Новозвановки и Станицы Луганской погиб военнослужащий 59-й бригады и еще трое получили ранения.

В связи с обстрелами Тука заявил, что в случае дальнейшего обострения ситуации будут закрыты все пункты пропуска в области.