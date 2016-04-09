Прекращена массовая добыча янтаря в Олевском районе Житомирщины - Нацгвардия (фото)
В Национальной гвардии уверяют, что в Олевском районе Житомирской области полностью прекращена массовая добыча янтаря.
Об этом сообщается на странице Нацгвардии в Facebook.
Отмечается, что с 30 марта правоохранителями отрабатывались лесные массивы вблизи сел Обище, Лопатичи, Устиновка, Рудня Хачинская Олевского района, где в последнее время значительно ухудшилась криминогенная ситуация, связанная с совершением преступлений, предусмотренных ст. 240 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил охраны недр).
По словам командира сводного отряда Нацгвардии майора Вадима Ищука, "задачей совместных рейдовых групп было максимально ограничить доступ "копателей" к своим нелегальным приискам, где в данный момент продолжаются работы по восстановлению и рекультивации земель, пострадавших от варварской добычи".
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Нацгвардейцы, прибыв в Олевский район, выставили блокпосты практически на всех лесных дорогах, ведущих к залежам янтаря.
За весь период совместной отработки, с 30 марта по 8 апреля, по подозрению в незаконой добыче янтаря гвардейцы задержали 30 человек, еще 9 задержаны за административные правонарушения. У подозреваемых изъяты транспортные средства, 4 мотопомпы, дрель, кабели и 1,15 кг незаконно добытого янтаря.
"Как отчитывается руководство местной полиции, сейчас массовая добыча полностью прекращена, правоохранители продолжают выявлять лишь одиночных копателей",- сказано в сообщении.
По оценкам специалистов, варварская добычи янтаря на территории Олевского района нанесла ущерб экосистеме на площади около 185 гектаров. Восстановительные работы уже проведены на более чем 60 гектарах уничтоженных лесных массивов и в настоящее время продолжаются.
Как сообщал УНИАН, в конце марта этого года на Житомирщине охрана мест незаконной добычи янтаря была усилена подразделениями Национальной гвардии.