Цены на лекарства для больных гемофилией не снизились, несмотря на закупку при посредничестве ПРООН
Закупка лекарств при посредничестве ПРООН для украинских пациентов, больных гемофилией, не снизила цены на эти препараты.
Об этом заявила организация «Медицинский контроль», которая провела анализ результатов тендера ПРООН по закупке лекарств для Украины по программам детской и взрослой гемофилии.
Более того, участие в процедуре закупки лекарств ПРООН не привело к тому, что препараты Украины поставят напрямую производители. Делать это будут те же компании-дистрибьюторы, которые выигрывали тендеры при Викторе Януковиче.
«Сложность дистрибуции подобных препаратов не позволила расширить пул продавцов. Торги в ПРООН выиграли, в основном, посредники, которые всегда выигрывали МОЗовские торги по закупке препаратов факторов крови: «КРФП», «Людмила-фарм», «Линк-медитал». Появился новый посредник – прибалтийская компания «Магнифарма», которая на торгах представляла препараты «Октафармы» (эта компания условно из ЕС, она с украинскими корнями), и впервые напрямую вышел представитель производителя «Ново Нордиск» (через личную дочку, зарегистрированную в Швейцарии компанию «Novo Nordisk Health Care AG»).
Основные поставщики остались в деле, но поменялась их доля: так «Линк-медитал» имел в торгах МОЗа в 2014 году долю в 24%, в 2015 году – 23,6%, а на торгах ПРООН он поднял свое присутствие на рынке до 38%. «Людмила-фарм», которая имела в МОЗовских торгах 2014 года около 6%, подняла свою долю на торгах ПРООН до 20% и т.д», - говорится в исследованиях «Медицинского контроля».
Сравнение цен закупки препаратов для лечения гемофилии через ПРООН с ценами в референтных странах показало, что ПРООН закупила препараты дороже в среднем на 30%, чем в странах Европы. Среднее завышение цен по позициям, где ПРООН закупила дороже Минздрава, составило 52%, а самые высокие завышения были по монопольным позициям, имеющим только одного производителя. Так, максимальное завышение (в три раза!) показал дистрибьютор компании «Ферринг» ООО «Киевское региональное фармпредприятие» по препарату «ОКТОСТИМ»; с ценой, в два раза превышающей минимальную цену в Европе, вышла на торги компания ООО «Линк-медитал» с препаратом «ФЕЙБА» производства «Бакстер». Единственный прямой представитель производителя «Ново Нордиск» на торгах в ПРООН вышел с препаратом «НОВОСЕВЕН»® с ценой, которая оказалась на 71% выше, чем в референтных странах Европы.
Ну и наконец, из-за роста гривневых цен на препараты по сравнению с ценами 2014 года, который напрямую связан с девальвацией национальной валюты за это время, в ПРООН не смогли купить всего заказанного МОЗом объема препаратов. Денег хватило только на закупку 75% от заказанного объема.