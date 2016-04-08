Минрегион поддерживает ликвидацию райсоветов, если район совпадает с одной объединенной общиной

Об этом сообщает пресс-служба Минрегиона.

«Вопрос назрел, и его нужно решать. Идеальное решение, по нашему мнению, такое: парламент в связи с тем, что в пределах всей территории района образовалась одна объединенная община, принимает решение о ликвидации такого района», - заявил первый заместитель главы ведомства Вячеслав Негода.

Замминистра отметил, что если территория объединенной общины полностью совпадает с территорией соответствующего района, такой район становится лишней административно-территориальной единицей. Такое происходит, по словам Негоды, из-за непоследовательности принятия решений по формированию административно-территориального устройства, поскольку реформа местного самоуправления идет не по плану, без внесения в Конституцию изменений, которые должны быть первоочередными.

По его словам, уже есть три подобных случая: Лиманская объединенная община (Донецкая область) территориально совпадает с Краснолиманским районом; Народичская объединенная община (Житомирская область) территориально совпадает с Народичским районом; Старосинявская объединенная община (Хмельницкая область) территориально совпадает с Старосинявским районом.

Отметим при этом, что Краснолиманский район был одним из двух в Украине, где в действительности не было районного совета (ликвидирован еще во времена СССР в 1988 году), и который подчинялся непосредственно городу.

Также заместитель министра привел пример города Яремче в Ивано-Франковской области. «Площадь этого города составляет около 660 кв. км. Оно больше многих районов, но при этом ни в один район не входит. Неужели в связи с этим там есть какие-то проблемы? Нет. Почему объединенная община не может быть такой же?» - цитирует Негоду пресс-служба.

Отметим при этом, что в подчинении Яремчанского горсовета, кроме города Яремче, на самом деле находится еще 5 общин - 1 поселковый совет и 4 сельских.

С учетом всего этого Минрегион поддерживает поданный народными депутатами законопроект №4165 «О внесении изменений в некоторые законов Украины относительно функционирования районных советов». В документе сказано, что в условиях, когда территория объединенной общины полностью совпадает с территорией соответствующего района, теряется целесообразность и основания для функционирования районного совета.

Как пояснил Негода, согласно Конституции, районный совет представляет общие интересы территориальных общин, но в этом нет необходимости, если на территории района образовалась одна община.

По мнению чиновника, объединенные общины по статусу приравнены к городам областного значения, а следовательно, как и города областного значения, они не относятся к компетенции районов.

По словам Негоды, районный совет на такой территории не имеет ни доходов, поскольку все они остаются в бюджете объединенной общины, ни полномочий, следовательно, и существование его становится нецелесообразным.

По данным на сайте Верховной Рады, законопроект №4165 внесен 5 депутатами из фракции "Народный фронт" и 2 внефракционными (Виктория Пташник и экс-губернатор Одесщины Эдуард Матвийчук).

Главное научно-экспертное управление аппарата парламента принятие данного законопроекта не поддерживает.