В Украине с начала года произошло более 15 тысяч пожаров, погибли 623 человека - ГСЧС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель директора Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации - начальник управления организации пожарно-спасательных работ, службы и подготовки подразделений оперативно-спасательной службы гражданской защиты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Петр Коротинский.

"По оперативным данным, с начала 2016 года на территории Украины возникло 15 318 пожаров, в том числе 7 965 возникло в жилом секторе, 447 пожаров произошло на производстве, 815 пожаров возникло на транспорте", - отметил Коротинский.

При этом он отметил, что во время пожаров погибли 623 человека.

Специалисты ГСЧС спасли 560 человек и 5 770 зданий.