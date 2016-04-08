В Украине с начала года произошло более 15 тысяч пожаров, погибли 623 человека - ГСЧС
11:44, 08 апреля 2016Общество
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С начала года в Украине произошло свыше 15 тысяч пожаров, погибли 623 человека.
В Украине в этом году произошло уже 15,3 тысячи пожаров / zk.mns.gov.ua
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель директора Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации - начальник управления организации пожарно-спасательных работ, службы и подготовки подразделений оперативно-спасательной службы гражданской защиты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Петр Коротинский.
"По оперативным данным, с начала 2016 года на территории Украины возникло 15 318 пожаров, в том числе 7 965 возникло в жилом секторе, 447 пожаров произошло на производстве, 815 пожаров возникло на транспорте", - отметил Коротинский.
При этом он отметил, что во время пожаров погибли 623 человека.
Специалисты ГСЧС спасли 560 человек и 5 770 зданий.
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