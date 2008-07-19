В Запорожской области - рекордный урожай за последние 20 лет

В 2008 году в Запорожской области прогнозируется рекордный урожай зерновых – более 2 млн. тонн.

Как сообщил УНИАН заместитель председателя Запорожской облгосадминистрации, Валерий ЧЕРКАСКА, «на сегодняшний день на территории Запорожского региона завершен сбор зерновых на 48% площадей. Собрано 1,2 млн. тонн. При этом средняя урожайность составляет 34,6 центнеров с гектара, что является самым высоким показателем на территории региона за последние 20 лет, и состоянии посевов на площадях, где еще не прошла жатва, позволяет утверждать, что после сбора всех зерновых этот показатель не уменьшится, и в области будет собрано более 2 млн. тонн зерновых».

По словам В. ЧЕРКАСКИ, основные причины столь высокого урожая – благоприятные погодные условия и использование на территории области прогрессивных технологий земледелия, в частности ЭМ-технологий (внесение в почву элементарных микроорганизмов).

«Использование ЭМ-технологий позволяет не только существенно повысить урожайность зерновых (за счет того, что микроорганизмы улучшают почву и насыщают ее гумусом и фосфором), но значительно – более, чем на четверть (с 1000 до 700 грн. на гектаре) сократить затраты сельхозпроизводителей, поскольку использование ЭМ-технологий дает возможность уменьшить количество используемых минеральных удобрений и пестицидов», - рассказал В.ЧЕРКАСКА, отметив, что при этом зерновые получаются более «чистые».

Справка УНИАН. В 2007году в Запорожской области средняя урожайность ранних зерновых составила 19,5 центнеров с гектара.