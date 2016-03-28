В СМИ появились даты увольнения из армии российских "ГРУшников" Александрова и Ерофеева

Задержанные в мае 2015 года в Луганской области российские военные Александр Александров и Евгений Ерофеев были уволены в запас из армии РФ в конце 2014 и начале 2015 года. Выписки из приказа об увольнении опубликовал журнал The New Times, на который ссылается "РБК".

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Согласно переданным изданию покойным адвокатом россиян Юрием Грабовским документам, Александров был уволен в запас 12 декабря 2014 года в связи с «невыполнением военнослужащим условий контракта». В свою очередь Ерофеев уволен из армии 10 марта 2015 года в результате организационно-штатных мероприятий. Назвать источник документов покойный адвокат отказался.

Ранее, 25 марта, в Киевской области было обнаружено тело адвоката россиян Юрия Грабовского. За две недели до этого адвокат был объявлен пропавшим без вести.

Как сообщал УНИАН, 16 мая 2015 года силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских спецназовцев - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.

Во время допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

В конце августа досудебное расследование в отношении Ерофеева и Александрова было завершено. Российские военнослужащие обвиняются в совершении ряда преступлений, в частности, в ведении агрессивной войны, создании террористической группы, терактах.