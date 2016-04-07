Савченко продолжает сухую голодовку и настаивает на допуске врачей - адвокат
Незаконно осужденная российским судом украинская летчица Надежда Савченко второй день продолжает сухую голодовку, а также настаивает на допуске украинских или немецких медиков.
Об этом в "Tвиттере" сообщил российский адвокат Марк Фейгин. "Вышел я от Нади. Второй день сухой голодовки. Тюрьма озабочена только тем, как бы чего не узнали. Как был он ГУЛАГ, так им и остался", - отметил адвокат.
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Кроме єтого он сообщил, что Надежда Савченко настаивает на допуске к ней украинских или немецких медиков. "Надежда настаивает на допуске к ней украинских или немецких медиков. Прогресса никакого. Сейчас Савченко медпомощь в тюрьме не оказывается", - написал адвокат.
Как сообщал УНИАН, Надежда Савченко второй день продолжает сухую голодовку.
22 марта Донецкий городской суд Ростовской области (Россия) приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство двух российских журналистов.
После оглашения приговора она заявила, что не будет подавать апелляцию, и с 6 апреля возобновит сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину.
5 апреля вступил в силу приговор в отношении летчицы, и с этого дня власти РФ могут этапировать Савченко к месту отбывания наказания.