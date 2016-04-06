Савченко может вернуться в Украину через несколько недель – адвокат

Об этом в комментарии Радио Свобода сказал адвокат Илья Новиков.

По его словам, переговоры относительно ее возвращения в Украину ведутся, но существует юридическая возможность этапирования Савченко в места лишения свободы.

«Ее могут в любой момент вывезти. Я надеюсь, что российская власть понимает, что такая мера будет рассматриваться всеми без исключения, не только украинской стороной, но и американцами, и европейцами как срыв предыдущих договоренностей. Надеюсь, что они не пойдут на такой шаг, потому что этапирование означает, что минимум на 2 недели, а может и дольше, мы просто потеряем любую информацию о ее местонахождении », – сказал Новиков.

По его словам, сейчас ее осматривают российские тюремные медики, но «нет никакой уверенности, что они будут заботиться о ее здоровье».

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Как сообщал УНИАН, Надежда Савченко объявила сухую голодовку с требованием освобождения, после того, как 5 апреля приговор российского суда по делу Надежды Савченко вступил в силу. Ее приговорили к 22 годам заключения 22 марта.

Российские власти ранее заявляли, что решение о возможной передаче Савченко Украине может быть принято только после вступления в силу приговора по ее делу.