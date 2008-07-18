В Донецкой области подросток до смерти забил 7-летнюю девочку

В г. Артемовск Донецкой области 14-летний подросток до смерти забил 7-летнюю девочку.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, подросток напал на девочку и жестоко ее избил. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.

С целью сокрытия преступления злоумышленник спрятал труп в подвале заброшенного здания. Однако вскоре подозреваемый в убийстве был задержан.

Следствие выясняет мотивы преступления.