В Донецкой области подросток до смерти забил 7-летнюю девочку
16:10, 18 июля 2008Общество
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Следствие высяняет мотивы
В г. Артемовск Донецкой области 14-летний подросток до смерти забил 7-летнюю девочку.
Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД Украины в Донецкой области, подросток напал на девочку и жестоко ее избил. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.
С целью сокрытия преступления злоумышленник спрятал труп в подвале заброшенного здания. Однако вскоре подозреваемый в убийстве был задержан.
Следствие выясняет мотивы преступления.
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