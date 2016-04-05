В Одессе к акции протеста против назначения прокурором Стоянова присоединились активисты еще двух областей

Как передает корреспондент УНИАН, возле админздания прокуратуры, на пересечении улиц Пушкинской и Дерибасовской, находится несколько десятков человек.

На прошедшем сегодня вечером вече принято решение не прекращать акцию протеста, пока Стоянов остается в должности прокурора. Сегодня к одесситам присоединились активисты из Полтавской и Николаевской областей.

Читайте такжеВ Одессе протестующие против нового прокурора области разблокировали один из входов в здание прокуратуры

Во время вече было заявлено, что завтра утром состоится автопробег, также организованный против назначения Стоянова.

Как сообщал УНИАН, с вечера 30 апреля в центре Одессы, под зданием прокуратуры области, проходит акция протеста против назначения Николая Стоянова прокурором Одесской области.

Стоянов уже был прокурором Одесской области. Его назначил на эту должность в мае 2014 года тогдашний генпрокурор Олег Махницкий. Следующий генпрокурор Виталий Ярема уволил Стоянова с должности прокурора Одесской области.

До сих пор прокурором области был Давид Сакварелидзе, которого Виктор Шокин уволил 29 марта, в день голосования в ВР за его отставку с должности генпрокурора.

Читайте такжеВ Одессе уже представили нового прокурора области Стоянова - источник

Сакварелидзе заявил, что причиной его увольнения с должности заместителя генерального прокурора – прокурора Одесской области стала его борьба с коррупцией в прокуратуре.

Как сообщается на сайте Министерства юстиции Украины, Стоянов Николай Степанович соответствует критерию осуществления очищения власти, то есть подпадает под Закон «Об очищении власти».