После демобилизации военные имеют право не сдавать часть своего имущества - Минобороны

Об этом сегодня на брифинге заявил начальник Центра управления вещевого обеспечения тыла Вооруженных сил Украины Юрий Гусляков.

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По его словам, военный сдает только инвентарь со сроком службы более 2 лет. При этом Гусляков отметил, что в отличие от предыдущих лет, демобилизованный может оставить себе в пользование берцы, куртку, кепку, брюки, шапку и перчатки.

Также Гусляков отметил, что после возвращения домой, демобилизованный должен в течение 5 суток с момента увольнения встать на учет в военкомате по месту жительства.

В свою очередь, заместитель начальника Управления работы с личным составом Виталий Голота отметил, что также демобилизованные лица имеют право на бесплатный проезд к месту жительства, который им будет компенсирован через военкомат.