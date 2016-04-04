МИД призвал Россию допустить к Савченко украинских врачей

Об этом пресс-секретарь МИД Марьяна Беца сообщила в Twitter.

По ее словам, поскольку Савченко намерена возобновить сухую голодовку с 6 апреля, МИД призывает Россию предоставить немедленный доступ к ней украинским врачам.

"Мы продолжаем призывать к немедленному и безусловному освобождению Савченко в соответствии с международным правом и Минскими договоренностями", - добавила Беца.

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Как сообщал УНИАН, 22 марта суд в России приговорил Савченко к 22 годам заключения за якобы убийство российских журналистов.

После оглашения приговора Савченко заявила, что не будет подавать апелляцию и с 6 апреля возобновит сухую голодовку, требуя своего возвращения в Украину.