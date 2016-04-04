Черновицкий горсовет запретил использование в городе вывесок со словом "Россия"

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение горсовета сегодня проголосовали 37 депутатов.

Этим решением горсовета предусматривается также демонтаж плиты с названием российского города Подольск с Аллеи городов-побратимов в Черновцах, которая расположена на Центральной площади.

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В то же время городской голова Алексей Каспрук сообщил, что ко Дню города, который отмечается ежегодно в первые выходные октября, городской совет протокольным поручением выделит средства на установку новых плит на Аллее городов-побратимов с символикой и названиями других городов, с которыми Черновцы тесно сотрудничают – Яссы (Румыния) и Кишинев (Молдова).

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Как сообщал УНИАН, 5 марта на основании соответствующего решения рабочей группы городского совета было демонтировано слово «России» с вывески на здании «Сбербанка России» на Центральной площади.

Также Черновцы официально расторгли соглашения о побратимстве с российскими городами Брянском и Подольском.