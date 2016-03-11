Москаль распорядился снять с вывесок закарпатских отделений "Сбербанка" слово "Россия"

Об этом сообщает его пресс-служба.

"В пятницу председатель облгосадминистрации Геннадий Москаль подписал распоряжение о частичном демонтаже таких вывесок", - говорится в сообщении.

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Согласно документу, мэру Ужгорода Богдану Андрееву рекомендовано демонтировать с вывесок "Сбербанк России" в двух отделениях название страны-агрессора, оставив лишь слово "Сбербанк".

Городскому главе Мукачево Андрею Балоге рекомендовано осуществить аналогичные действия в одном отделении банка.

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В области есть только три отделения "Сбербанка России" – два в Ужгороде и один в Мукачево.