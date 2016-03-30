В Одессе уже представили нового прокурора области Стоянова - источник

Как сообщил УНИАН источник в прокуратуре Одесской области, сегодня заместитель генерального прокурора Роман Говда представил коллективу прокуратуры нового руководителя – Николая Стоянова.

По данным источника, Стоянов назначен без приставки «и. о.».

Ранее, 21 мая 2014 года, Стоянов уже назначался прокурором Одесской области. Однако 7 июля 2014-го генеральный прокурор Виталий Ярема на встрече с представителями общественных организаций Одессы заявил, что Стоянов написал об увольнении.

Читайте такжеСакварелидзе допускает, что "бриллиантовые прокуроры" вернутся на должности

Стоянов родом из села Червонознаменка Ивановского района Одесской области.

Как сообщал УНИАН, 29 марта в Генпрокуратуре сообщили, что заместитель генерального прокурора – прокурор Одесской области Давид Сакварелидзе уволен из органов прокуратуры. На сайте ГПУ отмечается, что также генпрокурор привлек Сакварелидзе к дисциплинарной ответственности за «грубое нарушение прокурорской этики». Позже в тот же день Верховная Рада Украины дала согласие на увольнение Виктора Шокина с должности генерального прокурора.

Сам Сакварелидзе заявил, что причиной его увольнения с должности заместителя генпрокурора стала его борьба с воровством, коррупцией и круговая порука в прокуратуре.