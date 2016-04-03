Руководство прокуратур обновилось на 14% - Сакварелидзе

За время реформы прокуратуры на руководящие должности были назначены 14% ранее рядовых сотрудников. Об этом бывший заместитель генпрокурора Давид Сакварелидзе рассказал в интервью изданию Лига.net.

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"Реформа началась, мы сдвинулись с мертвой точки. Все было правильно сформировано, сокращения, были проведены прозрачно и справедливо - все сдали тесты, и только по их результатам были выбраны люди, которые остались в местных прокуратурах. Проблема была с Шокиным. Он сформировал комиссии, которые проводили собеседование с кандидатами на последнем этапе конкурса, со своим большинством, а потом по системе прокуратуры разошлось указание, что надо каким-то образом, если действующие руководители городских, районных и межрайонных прокуратур доберутся до четвертого этапа тестов, подтягивать их в тройки лидеров. И чтобы Шокин потом их из тройки выбирал и назначал", - пояснил Сакварелидзе.

По его словам, в будущем обновление все-таки пройдет и в Генпрокуратуре: "На 14% руководство прокуратур обновилась, - именно столько руководящих должностей заняли рядовые ранее сотрудники прокуратуры исключительно благодаря своей квалификации. Эти 14% - наши партнеры. В любом случае, мы создали прецедент, процесс запущен и уже необратим: по графику, далее он затронет и областной уровень, и генеральный".

Как сообщал УНИАН, 29 марта Сакваралидзе был уволен из органов прокуратуры. Также генпрокурор привлек его к дисциплинарной ответственности за "грубое нарушение прокурорской этики".