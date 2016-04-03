МВД не отменит розыск Иванющенко – Аваков

Юрий Иванющенко, известный также как "Енакиевский", остается в розыске, и МВД не будет выполнять решение суда о противоположном. Об этом глава МВД Арсен Аваков написал в своем Facebook.

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"Где там эта бессовестная бумага, называемая "решением суда о снятии с розыска Иванющенко"? Придет – пустим ее проверяться из комнату в комнату, с этажа на этаж... тщательно. А пока, надеюсь, коллеги из Генпрокуратуры - вынесут и апелляцию и новое решение… Иванющенко остается в розыске!" – заявил Аваков

"МВД не будет исполнять позорное решение "суда" о снятии с розыска Юрия Иванющенко (Енакиевского). "Судья" Чаус и выносимые им решения в очередной раз утверждают меня и, надеюсь, все общество - в необходимости скорейшего голосования в Раде пакета законов по полной судебной реформе и полной перезагрузке судов!" – добавил глава МВД.

МВД не будет исполнять позорное решение «суда» о снятии с розыска Юрия Иванющенко (Енакиевского). «Судья» Чаус и вынос... Опубліковано Arsen Avakov 2 квітня 2016 р.

Напомним, 1 апреля прокурор ГПУ Владислав Куценко заявил, что что ГПУ обжаловала решение суда, которое обязывает закрыть дело относительно бывшего народного депутата от Партии регионов, бизнесмена Юрия Иванющенко.

"Я уверяю вас, дело по Иванющенко не закрыто. Действительно, было решение суда, которое обязывало прокуратуру закрыть это дело, но мы его не закрыли, мы его обжаловали в судебном порядке. Если войти в ЕРДР, то будет указано, что дело по Иванющенко открыто", - заявил Куценко.

Юрий Иванющенко входит в число лиц, против которых Европейский Союз вводил санкции. В марте 2016 года Евросоюз еще на год продлил санкции в отношении Януковича и его соратников.