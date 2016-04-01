В ГПУ опровергают закрытие дел против экс-регионалов Ефремова и Иванющенко

Об этом прокурор Генпрокуратуры Владислав Куценко сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

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"В отношении Ефремова действительно расследуется несколько уголовных производств, и заявлять, что дело Ефремова закрыто, - это не соответствует действительности. Главное - дело в суде, он находится в статусе обвиняемого, прокуратура от своих обвинений не отказывается и не будет отказываться, пока мы не получим обвинительного приговора. Итак, обвиняемый Ефремов. Действительно, был один из эпизодов, связанный с сепаратистскими призывами, это лишь одно из маленьких производств в отношении Ефремова", - сказал Куценко.

Он подтвердил, что продолжать расследование по уголовному делу о призывах к сепаратизму не было смысла из-за выводов экспертизы.

"Независимая экспертиза, оценив разговоры того самого Ефремова, якобы сепаратистские, пришла к выводам, что в этом разговоре призывов к сепаратизму нет, это заключение экспертизы. При тех обстоятельствах производства, связанное с его призывами, мы не имеем права вести дальше", - заявил прокурор.

По словам Куценко, прокуратура продолжает вести другие уголовные дела в отношении бывшего "регионала".

"Что касается экономических дел в отношении Ефремова, то они не закрыты, проводятся следственные действия, анализируются документы, я думаю, что в ближайшее время мои коллеги выйдут на такой документ как "подозрение", - сказал Куценко.

Вместе с тем он выразил мнение, что суд вынесет обвинительный приговор в отношении Ефремова в деле о "диктаторских законах" 16 января 2014 года.

"Дело, которое касается "диктаторских законов", где главный фигурант Ефремов, уже в суде, обвинительный акт находится в суде, доказательной базы у нас достаточно много, чтобы довести это до обвинительного приговора. Он сам в статусе обвиняемого, там еще отдельные фигуранты проходят по этому делу, они сегодня скрываются, в том числе депутаты от Коммунистической партии. Я вижу там достаточно серьезную перспективу для победы обвинения и получения обвинительного приговора", - заявил он.

Кроме того, Куценко отметил, что ГПУ обжаловала решение суда, которое обязывает закрыть дело относительно бывшего народного депутата от Партии регионов, бизнесмена Юрия Иванющенко.

"Я уверяю вас, дело по Иванющенко не закрыто. Действительно, было решение суда, которое обязывало прокуратуру закрыть это дело, но мы его не закрыли, мы его обжаловали в судебном порядке. Если войти в ЕРДР, то будет указано, что дело по Иванющенко открыто", - заявил Куценко.

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Как сообщал УНИАН, 31 марта начальник Управления спецрасследований Главного следственного управления ГПУ Сергей Горбатюк заявил, что уголовное производство в отношении Ефремова относительно разжигания межнациональной розни закрыто, поскольку судебная экспертиза не увидела в его высказываниях призывов к разжиганию вражды.

В отношении Ефремова открыто еще два производства: по факту фальсификации результатов голосования в Верховной Раде за "диктаторские законы" 16 января 2014 года и за злоупотребление властью или служебным положением при закупке государственным предприятием "Луганскуголь" предоставление услуг по монтажу шахтного оборудования и низковольтной аппаратуры.

Как заявил 18 февраля Горбатюк, в Генпрокуратуре считают, что суд намеренно затягивает рассмотрение дела Ефремова, который обвиняется в фальсификации голосования за "диктаторские законы" 16 января 2014 года.

26 февраля Печерский райсуд Киева отказался принимать к рассмотрению уголовное производство в отношении "дикторских законов" и решил передать дело для определения подсудности в апелляционный суд.

Напомним, Юрий Иванющенко входит в число лиц, против которых Европейский Союз вводил санкции. В марте 2016 года Евросоюз еще на год продлил санкции в отношении Януковича и его соратников.