В Мариуполе демонтировали памятник Орджоникидзе

Как сообщает сайт города 0629, демонтаж начался в 6.00.

В пресс-службе МК "Азовсталь" подтвердили, что демонтаж был организован в рамках выполнения закона о декоммунизации. Помимо памятника, были демонтированы ордена возле центральных проходных предприятия и памятные доски в заводоуправлении.

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Ранее пресс-службы "Метинвеста" сообщала: "Металлургический комбинат "Азовсталь" добросовестно выполняет требования законодательства Украины. На предприятии создана рабочая комиссия для проведения декоммунизации".

На данный момент монумент снесен с постамента вместе с плитой, на которой стоял. Демонтаж проходил под усиленной охраной места события.