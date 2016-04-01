"Шутка" в винницкой школе: из-за распыленного баллончика госпитализированы 23 ученика

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления полиции в Винницкой области, 1 апреля на перемене в холле школы десятиклассник распылил баллончик с газом, в результате чего в больницу были госпитализированы 23 учащихся.

Предварительно установлено, что распыленный газ - «Терен».

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По словам виновника инцидента, баллончик с газом он взял у своего младшего товарища, а тот нашел его на улице. Таким образом 1 апреля парень решил пошутить. Использованный баллончик школьник выбросил в подвал дома неподалеку от учебного заведения. Полицейские занимаются его поиском.

После выяснения всех обстоятельств родителей парня могут привлечь к административной ответственности по ст. 184 КУоАП (Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).