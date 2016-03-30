Убийство адвоката российского ГРУшника: в Совете Европы призвали Украину провести эффективное расследование

Как говорится в официальном заявлении специального советника генсекретаря СЕ по Украине Джакомопулоса, Совет Европы принял к сведению беспокойство международной правозащитной организации Amnesty International по поводу запугивания, исчезновения и убийства адвоката Грабовского, который обеспечивал правовую защиту одного из лиц, обвиняемых в терроризме. Обнаружение тела Грабовского с огнестрельными ранениями было подтверждено Главным военным прокурором Украины Анатолием Матиосом.

Специальный представитель Генерального секретаря по Украине глубоко опечален этой новостью.

"Юрий Грабовский был одним из юристов, который прошел учебный курс Совета Европы, касающийся стандартов в области защиты прав человека. Запугивание и убийство адвокатов, которые занимаются уголовными делами является серьезным оскорблением принципов справедливого судебного разбирательства, предусмотренных Европейской конвенцией по правам человека. Адвокаты должны быть защищены государством при исполнении своих профессиональных обязанностей без запугивания, препятствий или неоправданного вмешательства в их деятельность. В результате выполнения своих функций адвокаты не должны отождествляться со своими клиентами или интересами", - заявил Джакомопулос.

В этой связи в заявлении сказано, что "Специальный представитель Генерального секретаря СЕ призывает украинскую власть провести эффективное, действенное и оперативное расследование по факту убийства Юрия Грабовского. Виновные лица должны быть привлечены к ответственности согласно закону".

Джакомопулос также призывает украинскую власть обеспечить, чтобы коллега Грабовского, Оксана Соколовская была обеспечена эффективной защитой в соответствии с решением суда от 21 марта 2016 года. "В этом контексте Специальный представитель по Украине привлекает внимание к прецедентному праву Европейского суда по правам человека, которое предполагает, что государство должно исполнять свое позитивное обязательство защищать право на жизнь согласно Европейской конвенции о правах человека, в частности, когда власть была осведомлена или должна была знать, что жизнь человека находится под угрозой”, - говорится в заявлении.

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Как сообщал УНИАН, 10 марта стало известно об исчезновении адвоката Грабовского, который жил в гостинице в Одессе. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Грабовский был защитником российского спецназовца Александра Александрова, которого в составе диверсионной группы задержали на Донбассе в мае 2015 года.

Ранее в Одессе был задержан один из подозреваемых в похищении Грабовского.

25 марта Матиос сообщил, что тело адвоката было найдено в 27 км от города Жашков Черкасской области. Также Матиос заявил, что правоохранители задержали второго подозреваемого в убийстве адвоката Грабовского, который и указал место и обстоятельства преступления.

Кроме того, по словам Матиоса, "адвокат Грабовский был убит насильственным путем с достреливанием из огнестрельного оружия". На месте убийства были уничтожены вещественные доказательства преступления.