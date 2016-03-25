Адвоката Грабовского жестоко убили, добив контрольным выстрелом - Матиос

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель генпрокурора – главный военный прокурор Анатолий Матиос сегодня на брифинге в Киеве.

"Сейчас происходит дальнейший осмотр места происшествия (убийства адвоката Грабовского - УНИАН) и проведение соответствующих следственных действий с участием судебно-медицинских и других экспертов", - заявил он.

"Предварительно я могу сказать, что адвокат Грабовский был убит насильственным путем с достреливанием из огнестрельного оружия", - сказал Матиос.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 25 марта, Национальная ассоциация адвокатов Украины информировала, что адвокат Грабовский, который был объявлен пропавшим без вести, найден убитым.

В ассоциации также заявили, что уже задержаны подозреваемые в убийстве.

10 марта стало известно об исчезновении адвоката Грабовского, который жил в гостинице в Одессе. Полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Грабовский был адвокатом задержанного на Донбассе российского спецназовца Александра Александрова.