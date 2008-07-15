Погода на 16-20 июля

16 июля на территории Украины по прогнозам синоптиков ожидается переменная облачность. В Украине, кроме восточной части, пройдут грозовые дожди, местами сильные ливни, днем в северных, центральных областях и южной части кое-где град, шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 13-18°, днем 22-27°, в западных областях местами 17-21°; в восточной части и Крыму ночью 15-20°, днем 28-33°, местами 35-36°; в Карпатах ночью 6-11°, днем 8-13°.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, 17-18 июля облачно с прояснениями, пройдут кратковременные дожди, грозы, кое-где град, шквалы 15-20 м/с, в центральных областях и южной части, 18 июля на севере Левобережья местами сильные дожди, только ночью 17 июля в восточной, а 18 июля в западной части преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, в восточных областях юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 14-19°, на востоке и побережье морей до 21°, 18 июля в западной части 10-15°; днем 21-26°, 17 июля в Крыму до 29°, в восточных областях 29-34°, 18 июля на юге и востоке страны 25-30°.

19 июля местами (в восточной части повсюду) ожидаются кратковременные дожди, грозы. 20 июля преимущественно без осадков, только ночью в восточных, днем в западных областях пройдут отдельные грозовые дожди. Температура в южной части, Донецкой и Луганской области ночью 14-20°, днем 24-30°; на остальной территории ночью 11-17° (в западных областях 9-14°), днем 21-27°.

В Киеве и области 16 июля дожди, грозы, местами сильные ливни, днем кое-где шквалы 15-20 м/с. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем кое-где шквалы 15-20 м/с, слабый град.

17-18 июля сохранится облачная погода, пройдут кратковременные дожди, грозы, кое-где град. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, во время грозы порывистый. Температура ночью 14-19°, днем 21-26°.

19-20 июля пройдут кратковременные дожди, грозы; 20 июля преимущественно без осадков. Температура ночью 12-17°, днем 22-27°.