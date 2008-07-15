В Сумской области священник занимался развращением несовершеннолетних

Суд признал виновным в развращении несовершеннолетних 53-летнего священника из села Руднево Путивльского района Сумской области.

Как сообщила УНИАН сотрудник сектора связей с общественностью Управления МВД в Сумской области Эльвира БИГАНОВА, уголовное дело в отношении священника было возбуждено 20 февраля этого года. Тогда в правоохранительные органы поступила информация, что настоятель храма в селе Руднево занимается развращением несовершеннолетних. С целью проверки в селу выехали сотрудники милиции и прокуратуры. Главные пострадавшие - двое несовершеннолетних детей священника и двое мальчиков из соседнего района. Они рассказали следователям, как мужчина в течение последних 6 лет время от времени совершал над ними распутные действия, удовлетворяя свои половые страсти. Это, как правило, происходило дома у священника, когда дети заходили к нему поиграть на компьютере. В конце концов дети рассказали все матери.

Во время следствия человек полностью отвергал обвинения в свой адрес. Но следователи сомневались в правдивости его слов - в свое время подозреваемый имел проблемы с законом. Прежде чем стать священнослужителем, он вел мирскую жизнь в Славутиче, где работал руководителем детского кружка. Тогда правоохранительные органы доказали, что мужчина совершал над ними распутные действия, за что и был осужден.

Во время судебного процесса священник раскаялся, полностью признал свою вину и не изъявил желания обжаловать приговор.

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