Матиос подтверждает, что на российских диверсантов Александрова и Ерофеева готовилось покушение

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Матиос сообщил сегодня на брифинге в Киеве.

"Хочу сообщить, что 16 февраля текущего года в связи с поступлением достоверной информации из разведывательных органов, подтвержденных нашими иностранными партнерами, была получена информация о попытке и подготовку и планирование уничтожения, иначе мы это не расцениваем, потому что похитить в центре Киева конвойную машину с двумя задержанными военнослужащими, которых этапировали на суд, было бы невозможно", - заявил он.

По словам Матиоса, была получена информация о подготовке во время этапирования Александрова и Ерофеева в суд в Киеве покушения на их жизнь.

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"Для того, чтобы не допустить никакой эскалации, создания любой картинки про радикализм украинского правоохранительного блока или других национально сознательных элементов в сторону граждан Российской Федерации, было принято по согласованию с генеральным прокурором и иными уполномоченными органами беспрецедентное решение о запрете вывоза всех без исключения арестованных в различных уголовных процессах и прежде всего Александрова и Ерофеева в зал судебного заседания", - заявил главный военный прокурор.

Как сообщал УНИАН, 16 мая 2015 года силы АТО задержали в зоне боевых действий в Луганской области двух российских спецназовцев - капитана Ерофеева и сержанта Александрова.

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В ходе допроса Ерофеев признался, что возглавлял диверсионно-разведывательную группу из 12 человек, в состав которой входил Александров.

В конце августа досудебное расследование в отношении Ерофеева и Александрова было завершено. Российские военнослужащие обвиняются в совершении ряда преступлений, в частности, в ведении агрессивной войны, создании террористической группы, терактах.

10 февраля этого года суд продлил арест Ерофеева и Александрова до 9 апреля.