Союз обманутых вкладчиков: возвращение денег блокирует Ющенко

Председатель Всеукраинского союза обманутых вкладчиков Богдан РАФАЛЮК заявляет, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО блокирует возвращение вкладов.

Как отмечается в заявлении, переданном агентству УНИАН, Б.РАФАЛЮК выражает возмущение тем, что во внесенном Президентом альтернативном законопроекте об изменениях к госбюджету на 2008 год совсем не предусмотрено продолжение компенсационных выплат вкладчикам Сберегательного банка СССР.

«Это откровенное издевательство над интересами миллионов вкладчиков, на чьи взносы строилось все то, что сегодня и формирует государственный бюджет. Особенно цинично выглядит решение Президента откорректировать проект правительства, которым было предусмотрено дополнительно 1,5 млрд. грн. на компенсационные выплаты в этом году, кроме тех 6 миллиардов, что правительство уже выплатило», - подчеркнул Б.РАФАЛЮК.

Он также напомнил, что 12 ноября 2004 года между коалицией «Сила народа» в лице В.ЮЩЕНКО и Союзом было заключено соответствующее соглашение, которым на тот момент кандидат в президенты взял на себя обязательство способствовать скорейшему процессу возвращения сбережений вкладчикам Сбербанка СССР.

В четверг, 10 июля, на пресс-конференции представителей региональных организаций Всеукраинского союза обманутых вкладчиков в адрес Президента и фракций Верховной Рады были озвучены требования относительно немедленного принятия изменений к государственному бюджету на 2008 год, которыми предусматривается дополнительное выделение на компенсационные выплаты вкладчикам Сберегательного банка бывшего СССР 1,5 млрд. грн., и подписания их Президентом. В случае отказа выполнения требований миллионов граждан Б.РАФАЛЮК пообещал в одностороннем порядке расторгнуть упомянутое соглашение с В.ЮЩЕНКО.

«Сегодня стало предельно ясно, что Президент в политической борьбе с правительством стал на путь полного блокирования возвращения вкладов», - резюмировал Б.РАФАЛЮК.