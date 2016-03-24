В Днепропетровске задержали разыскиваемого за поджог ТЦ в российской Ухте с 25 погибшими

Как сообщает пресс-центр СБУ, гражданин России незаконно пересек государственную границу Украины в феврале 2016 года по поддельному украинскому паспорту. На фальшивый документ он успел получить удостоверение водителя и пытался получить заграничный паспорт.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 (подделка документов) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия по установлению всех причастных к преступлению.

О задержании злоумышленника сообщено Интерполу.

Двухэтажный торговый центр "Пассаж" в Ухте сгорел в результате поджога 11 июля 2005 года.

В 2009 году за поджог ТЦ были приговорены к пожизненному заключению двое молодых ухтинцев – Алексей Пулялин и Антон Коростелев. Обвинительному приговору, вынесенному Верховным судом Коми, предшествовал оправдательный, который был отменен в вышестоящей судебной инстанции.

Как отмечало местное издание "Комиинформ", суд над предполагаемыми заказчиками поджога Валентином Гаджиевым и братьями Фаридом и Асретом Махмудовыми проходил с участием присяжных заседателей и длился почти два года. В октябре 2013 года присяжные вынесли вердикт о невиновности обвиняемых. После оглашения вердикта подсудимые были освобождены в зале суда. В апреле 2014 года Верховный суд России рассмотрел апелляционное представление прокурора Коми. Обвиняемые в организации поджога и вымогательстве братья Махмудовы и Гаджиев на заседание суда не явились, дело слушалось без их участия. Верховный суд России отменил оправдательный приговор и направил дело на новое рассмотрение. Вскоре Махмудовы и Гаджиев, не явившиеся на заседание суда, были объявлены в розыск.